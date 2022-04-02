В Карталинском районе из-за паводка размыло дорогу

Деревня Горное оказалась отрезанной от остальной земли

В Карталинском районе Челябинской области из-за паводка река перелилась через дорогу, соединяющую село Великопетровка и деревню Горное. Движение на данном участке перекрыто, на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД и МЧС, к месту направляются спасатели с плавающим транспортером, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Из-за обильного таяния снега в реке Нижний Тогузак произошло увеличение уровня воды, река перелилась через автодорогу. Ширина перелива составляет 15 метров, глубина — 20 сантиметров. Поскольку подобное происходит ежегодно, к ситуации были готовы, все жители имеют запасы продуктов питания и медикаментов. Противопожарное прикрытие работает в штатном режиме.

«Угрозы подтопления жилым домам нет. На месте организовано дежурство сотрудников ГИБДД и МЧС. К месту следует группировка Уральского учебного спасательного центра МЧС России в количестве 14 человек и 5 единиц техники, в том числе ПТС-М (плавающий транспортер)»,— уточнили в ведомстве.

Пока попасть в деревню можно только обходными путями.