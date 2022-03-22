В южных районах Челябинской области установились плюсовые температуры. Это значит, что совсем скоро может начаться весенний паводок. Этот период особенно опасен для тех, кто живет возле рек, озер, прудов и в низинах. Напоминаем, какие меры необходимо принять до паводка, как вести себя в зоне подтопления и что делать после ЧП.
Правила поведения перед паводком
При обильном таянии снега южноуральцы, дома которых расположены в низинах или около водоемов, должны подготовиться к возможному подтоплению и принять следующие меры:
- очистить территорию рядом с домом от снега и мусора;
- прочистить водоотводы и трубы на территории возле дома от снега и мусора;
- подготовить набор самого необходимого на случай, если ваш дом окажется отрезанным от остальной земли;
- продумать, куда при необходимости убрать домашних животных, скот;
- перенести на верхние этажи или чердак домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов;
- оставить во дворе как можно меньше хозяйственной утвари. Если убрать ее невозможно, следует крепко привязать;
- надежно закрыть емкости с бензином, керосином и другими горючими жидкостями;
- предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электрические и ручные насосы, ведра и прочее.
Правила поведения в зоне затопления
Если вы видите, что вода начала внезапно прибывать, следует:
- быстро собрать необходимые документы, ценности, лекарства и необходимые вещи;
- помочь эвакуироваться детям, инвалидам и пожилым людям;
- отключить все электроприборы и газоснабжение, все вводные устройства электроэнергии в доме и прочих постройках;
- закрыть двери и окна;
- выпустить домашний скот;
- если есть возможность, покинуть помещение или подняться на верхние этажи и сигнализировать спасателям.
Правила поведения после подтопления
После подтопления можно возвращаться домой, однако и тогда следует соблюдать ряд важных правил, которые помогут предотвратить несчастные случаи:
- перед входом в здание следует убедиться, что нет значительных повреждений стен и перекрытий;
- необходимо тщательно проветрить помещение от накопившихся газов и просушить его, открыв все двери и окна;
- после полного проветривания нужно проверить исправность электропроводки, труб газоснабжения, водопровода и канализации;
- не следует употреблять пищевые продукты, которые находились в контакте с водой.
В случае интенсивного таяния снега и стока паводковых вод местными администрациями будет организовано круглосуточное дежурство в составе полиции и спасателей.