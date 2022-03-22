Инструкция: как вести себя во время угрозы подтопления в период паводка

Напоминаем, какие меры необходимо предпринять тем, кто живет рядом с водоемами или в низинах

В южных районах Челябинской области установились плюсовые температуры. Это значит, что совсем скоро может начаться весенний паводок. Этот период особенно опасен для тех, кто живет возле рек, озер, прудов и в низинах. Напоминаем, какие меры необходимо принять до паводка, как вести себя в зоне подтопления и что делать после ЧП.

Правила поведения перед паводком

При обильном таянии снега южноуральцы, дома которых расположены в низинах или около водоемов, должны подготовиться к возможному подтоплению и принять следующие меры:

очистить территорию рядом с домом от снега и мусора;

прочистить водоотводы и трубы на территории возле дома от снега и мусора;

подготовить набор самого необходимого на случай, если ваш дом окажется отрезанным от остальной земли;

продумать, куда при необходимости убрать домашних животных, скот;

перенести на верхние этажи или чердак домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов;

оставить во дворе как можно меньше хозяйственной утвари. Если убрать ее невозможно, следует крепко привязать;

надежно закрыть емкости с бензином, керосином и другими горючими жидкостями;

предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электрические и ручные насосы, ведра и прочее.

Правила поведения в зоне затопления

Если вы видите, что вода начала внезапно прибывать, следует:

быстро собрать необходимые документы, ценности, лекарства и необходимые вещи;

помочь эвакуироваться детям, инвалидам и пожилым людям;

отключить все электроприборы и газоснабжение, все вводные устройства электроэнергии в доме и прочих постройках;

закрыть двери и окна;

выпустить домашний скот;

если есть возможность, покинуть помещение или подняться на верхние этажи и сигнализировать спасателям.

Правила поведения после подтопления

После подтопления можно возвращаться домой, однако и тогда следует соблюдать ряд важных правил, которые помогут предотвратить несчастные случаи:

перед входом в здание следует убедиться, что нет значительных повреждений стен и перекрытий;

необходимо тщательно проветрить помещение от накопившихся газов и просушить его, открыв все двери и окна;

после полного проветривания нужно проверить исправность электропроводки, труб газоснабжения, водопровода и канализации;

не следует употреблять пищевые продукты, которые находились в контакте с водой.

В случае интенсивного таяния снега и стока паводковых вод местными администрациями будет организовано круглосуточное дежурство в составе полиции и спасателей.