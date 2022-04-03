В Карталинском районе понизился уровень паводка

На месте продолжают работать сотрудники МЧС

Ситуация с паводком в Карталинском районе постепенно стабилизируется. Ширина перелива через дорогу, соединяющую село Великопетровка и деревню Горное, уменьшилась почти в четыре раза — с 15 метров до 4 метров, сообщили 3 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В настоящее время ширина перелива составляет 4 метра, глубина — 15 сантиметров. Наблюдается снижение уровня перелива через насыпную автомобильную дорогу. На месте организовано дежурство сотрудников МЧС»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, река Нижний Тогузак разлилась из-за обильного таяния снега. К ситуации были готовы, поскольку подобное происходит каждый год. Часть дороги перекрыли, все жители имеют достаточное количество еды и медикаментов. Пока попасть в деревню Горное можно обходным путем.