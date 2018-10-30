/ Полиция Челябинской области выясняет обстоятельства страшного ДТП

Владельцу «Митсубиси» грозит до 9 лет лишения свободы.

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Полицейские главного управления МВД По Челябинской области расследуют обстоятельства аварии которая произошла в субботу, 27 октября в Верхнеуральском районе. Напомним, из-за столкновения «Митсубиси Лансер» и «Лифана» погибли два человека, еще один, с тяжелыми травмами, находятся в больнице.

В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 39-летний мужчина, управлявший автомобилем и совершивший ДТП, водворен в изолятор временного содержания. Учитывая тяжесть наступивших последствий, нахождение водителя при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В пресс-службе ведомства отметили, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц». Отметим, максимальное наказание по данной статье — 9 лет лишения свободы.