/ Полиция Челябинской области выясняет обстоятельства страшного ДТП

В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 39-летний мужчина, управлявший автомобилем и совершивший ДТП, водворен в изолятор временного содержания. Учитывая тяжесть наступивших последствий, нахождение водителя при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
В пресс-службе ведомства отметили, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц». Отметим, максимальное наказание по данной статье — 9 лет лишения свободы.