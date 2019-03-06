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/ Железнодорожника подозреваемого в мошенничестве задержали сотрудники транспортной полиции

Железнодорожника подозреваемого в мошенничестве задержали сотрудники транспортной полиции

Мужчина совершил хищение более 250 тысяч рублей.
сегодня в 15:29
  |  Происшествия

Железнодорожника подозреваемого в мошенничестве задержали сотрудники транспортной полиции

Мужчина совершил хищение более 250 тысяч рублей.

Сотрудники Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте установили сотрудника электровозремонтного завода в Челябинске, подозреваемого в мошенничестве с использованием служебного положения. 36-летний мужчина, который вел учет договоров поставки деталей, был задержан оперуполномоченным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Используя свое служебное положение, 36-летний подозреваемый искусственно завышал стоимость поставок электродеталей от одной из коммерческих организаций. После того, как денежные средства в качестве оплаты договора переводились на счет фирмы, железнодорожник незаконно присваивал себе 20 процентов от суммы сделки. В результате своей преступной деятельности злоумышленник совершил хищение более 250 тысяч рублей у железнодорожного предприятия. — рассказали сайту «Первый областной» специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Материалы проверки были переданы в Челябинский следственный отдел на транспорте. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьи «Мошенничество с использованием своего служебного положения». Расследование уголовного дела продолжается.

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