/ Подросток угодил под маршрутку в Миассе

Авария произошла прямо на остановке.

Под машину попала 16-летняя девочка в Миассе. Она находилась на остановке, на проезжей части. Покидавший этот участок водитель маршрутки не заметил школьницу, и сбил девочку. На место приехали сотрудники ГИБДД, чтобы составить схему аварии, и «скорой» для оказания первой помощи.

1 ноября в 14:20 в районе доме № 9 по улице Машиностроительная водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ 322 132, перед началом движения не убедился в безопасности, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2002 года рождения, находящуюся на проезжей части справа по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход 2002 года рождения получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ОГИББ по городу Челябинску.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.