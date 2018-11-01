/ Легковушка столкнулась с грузовиком на Свердловском проспекте

«Датсун» попал под колеса Камаза.

Легковой автомобиль «Датсун» угодил под колеса Камаза на Свердловском проспекте возле Алого поля. О ДТП сайту «Первый областной» сообщил очевидец.

Я шел по Свердловскому проспекту, когда увидел аварию. Легковушка стояла на встречной полосе, рядом с грузовиком. Сотрудников ГИБДД на месте аварии не было. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец Дмитрий.

Также сообщается, что из-за аварии затруднено движение троллейбусов. Информации о пострадавших пока нет, как и о степени повреждения автомобилей на данный момент нет. В ГИБДД города происшествие пока никак не прокомментировали.