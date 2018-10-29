/ Два человека погибли в ДТП в Верхнеуральском районе

Еще двое находятся в больнице.

ДТП со смертельным исходом произошло на трассе в Верхнеуральском районе. Там столкнулись «Митсубиси Лансер» и «Лифан». Авария произошла в субботу, 27 октября, в вечернее время.

Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «Митсубиси Лансер», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лифан», под управлением водителя 1956 года рождения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Как утверждают очевидцы происшествия, водитель «Митсубиси» управлял машиной пьяным, однако в ГИБДД эта информация не подтверждается. В результате столкновения погибли два человека — владелец китайской машины и его попутчик. Кроме того, в больнице оказались 60-летний пассажир «Лифана» и автомобилист на японской легковушке. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств ДТП.