В Кунашакском районе специалисты Минэкологии обследовали место слива отходов птицефабрики

Тревогу забили жители села Муслюмово

После жалоб жителей села Муслюмово в Кунашакский район выехали специалисты министерства экологии Челябинской области. На прошлой неделе они обследовали территорию, где сельчане обнаружили слив производственных стоков птицефабрики, сообщили в региональном Минэкологии.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалисты зафиксировали свежевспаханную почву вперемешку с веществом, похожим на отходы сельскохозяйственных животных. По всей территории распространялся неприятный запах, предположительно куриного помета», — прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По информации регионального Минэкологии, данные земельные участки находятся в распоряжении Уральской мясной компании, которая является объектом федерального экологического надзора. Материалы проверки передали в управление Росприроднадзора по Челябинской области для принятия мер реагирования.

Напомним, жители Муслюмово сняли на видео места слива нечистот в поле, расположенном недалеко от птицефабрики. Люди утверждают, что в почву сливают жиры. На следующий день сельчане заметили на этом же участке следы трактора. Активисты считают, что таким образом пытались скрыть следы сброса отходов производства.

Сообщения жителей пообещали проверить в прокуратуре Челябинской области: сотрудники ведомства совместно с представителями Россельхоза посетят Кунашакский район.

Напомним, на прошлой неделе жители нашли куриные останки в реке Тече.