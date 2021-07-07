Прокуратура требует возбудить дело после вырубки 14 деревьев в центре Челябинска

На территории планируют строительство спортивного центра по боксу

Прокуратура Центрального района Челябинска провела проверку после вырубки 14 кленов между домами № 179 по улице Труда и № 22 по Энгельса. Материалы проверки направлены в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что на указанной территории, на которой планируется строительство спортивного центра по боксу, без оформления разрешительной документации вырубили 14 кленов. Ущерб составил более 130 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Материалы проверки направлены в отдел полиции по Центральному району, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по пункту «г» части 2 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка деревьев в крупном размере»).

Ранее прокуратура направила в полицию материалы проверки по вырубке 21 дерева по улицам Пушкина и Советской, а также проспекту Ленина. Разрешение на снос растений на этом участке управление экологии и природопользования администрации Челябинска не выдавало.

Напомним, в июне на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной в Челябинске срубили даурские лиственницы, которым в этом году исполнилось 116 лет. После этого по решению главы города Натальи Котовой расторгли трудовые договоры с руководителями предприятий, которые отвечали за снос деревьев, — директором МБУ «Геоцентр» Константином Андроповым и начальником МКУ «АТИ» Владимиром Жучковым. Вместо вырубленных столетних деревьев высадят новые даурские лиственницы.

