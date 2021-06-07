Взамен вырубленных в Челябинске столетних деревьев высадят новые даурские лиственницы

Такое поручение комитету дорожного хозяйства дала глава города Наталья Котова

Вместо вырубленных столетних деревьев на пересечении улицы Красной и проспекта Ленина появятся новые даурские лиственницы. Высадку проведут в этом и других районах города. Заявление об этом глава Челябинска Наталья Котова сделала на аппаратном совещании в понедельник, 7 июня.

«Со стороны КДХ проведен мониторинг мест, и 10 даурских лиственниц будут высажены. Высота их, конечно, меньше, до двух метров. Деревья такие найдены в Московской области, и сейчас речь идет о заключении контракта и доставке этих деревьев на эти же места. И плюс предприниматели дополнительно готовы привезти хвойные деревья. Мы определили место их высадки — это площадь Павших Революционеров. Эти работы мы обязательно продолжим. Сделаем максимально все для того, чтобы компенсировать те потери», — сообщила Наталья Котова.

Накануне в Челябинске закончилась внутренняя проверка по факту вырубки трех столетних деревьев на пересечении улицы Красной и проспекта Ленина. По решению главы города Натальи Котовой будут расторгнуты трудовые договоры с руководителями предприятий, которые отвечали за снос деревьев, — директором МБУ «Геоцентр» Константином Андроповым и начальником МКУ «АТИ» Владимиром Жучковым.

Напомним, в Челябинске 1 июня в центре города на проспекте Ленина спилили старинные деревья. Работы провели работники МБУ «Геоцентр» на основании акта обследования зеленых насаждений. Мэрия города посчитала хвойные погибшими. Деревьям — одной даурской лиственнице и двум сибирским елям — было более ста лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал расследование с привлечением экспертов.