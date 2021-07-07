Для работников ММК построят восемь современных домов

Заселение планируют начать во второй половине 2022 года

Жилищно-инвестиционный фонд «Ключ» (Магнитогорск) приступил к строительству жилого комплекса «Ключевой» для работников Магнитогорского металлургического комбината (ММК). В проекте запланировано восемь четырехэтажных домов на 272 квартиры. Генплан опубликован на сайте ЖИФ «Ключ».

Комплекс возведут в поселке Княжево по Западному шоссе (Орджоникидзевский район Магнитогорска). Новоселам обещают низкую ставку по коммунальным услугам, газовое оборудование в каждой квартире с регулированием температуры, чистовую отделку, лоджии с тонированным остеклением, а также благоустроенный двор со спортивным оборудованием, детской площадкой и 111 парковочными местами. Территория комплекса будет закрытой.





В домах предусмотрены однокомнатные (по 38 кв. м), двухкомнатные (по 64 кв. м) и трехкомнатные (по 78 кв. м) квартиры. Генподрядчик фонда «Промвысота» начал строительство первых четырех домов, в которых смогут разместиться более 130 семей работников комбината.

Заключать договоры на бронирование квартир с желающими купить недвижимость в «Ключевом» уже начали. По данным пресс-службы правительства Челябинской области, стоимость одного квадратного метра для работников комбината и обществ Группы ММК на сегодня составляет 38,9 тыс. рублей. Заселение планируют начать в июле 2022 года.