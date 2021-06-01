В Челябинске срубили вековую даурскую лиственницу

Дерево убрали во время дорожных работ

В Челябинске сегодня, 1 июня, под вырубку попала даурская лиственница, которая состояла в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Дерево росло по адресу Ленина, 62, а. Скорее всего дерево попало под пилу во время проведения дорожных работ.

В прошлом году эксперты изучали вековые деревья Челябинской области. По подсчетам специалистов даурской лиственнице было 115 лет.

Известный челябинский журналист и фотограф Сергей Белковский охарактеризовал сегодняшнее происшествие: «Историю пустили под пилу».

«Им бы так деревья сажать, как пилить», — написал он на своей странице в фейсбук.

По информации местных краеведов, в годы Русско-японской войны в Челябинске было создано несколько «импровизированных» военных госпиталей. Один из офицеров оставил в госпитале семена лиственницы, которые вез к себе домой. Дерево росло на пресечении проспекта Ленина и улицы Красной.