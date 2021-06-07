В Челябинске уволят чиновников, которые отвечали за вырубку столетних деревьев в центре города

Своих мест лишатся руководители МБУ «Геоцентр» и МКУ «АТИ»

В Челябинске закончилась внутренняя проверка по факту вырубки трех столетних деревьев на пересечении улицы Красной и проспекта Ленина. Ее итоги озвучили на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 7 июня. По решению главы города Натальи Котовой будут расторгнуты трудовые договоры с руководителями предприятий, которые отвечали за снос деревьев.

«По поручению главы Челябинска была проведена внутренняя проверка. Было установлено, что 31 мая МКУ „АТИ“ выдало разрешение на снос трех деревьев на пересечении улицы Красной и проспекта Ленина. Вырубка проводилась в тот же день. Должностные лица жителей через СМИ не предупреждали об этом, хотя такая работа по вырубке и обрезке деревьев должна проводиться», — сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Глава города отметила, что работы по вырубке деревьев без предупреждения жителей недопустимы.

«Резонанс получился очень большой. Требования по всем контрактам едины — обязательное оповещение. Если мы пришли к выводу, что деревья нужно сносить, то необходима замена. Тем более таких редких пород. Не было необходимости все сносить в один день. Александр Сергеевич [Астахов], вас в известность кто-то ставил?» — спросила на аппаратном совещании Наталья Котова.

Замглавы Челябинска по городскому хозяйству ответил, что информацию о вырубке этих деревьев до него никто не доводил.

«Меня тоже никто в известность не поставил. Более того, установлен порядок, при котором все подведомственные организации дают свои планы за неделю. Плюс ежедневное планирование освещается в нашем телеграм-канале. Ни в одном документе не был указан снос этих деревьев», — добавил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

По итогам проверки мэр приняла кадровые решения.

«В результате проверки принято решение расторгнуть трудовые договоры с Андроповым Константином Петровичем, руководителем МБУ „Геоцентр“, и Жучковым Владимиром Геннадьевичем, руководителем МКУ „АТИ“», — заявила Наталья Котова.

В Челябинске 1 июня в центре города на проспекте Ленина спилили старинные деревья. Работы провели работники МБУ «Геоцентр» на основании акта обследования зеленых насаждений. Мэрия города посчитала хвойные погибшими. Деревьям — одной даурской лиственнице и двум сибирским елям — было более ста лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал расследование с привлечением экспертов.

