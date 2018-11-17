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/ Ночной пожар не коснулся управления «Газпрома»

Ночной пожар не коснулся управления «Газпрома»

Пламя, бушевавшее возле Челябинской объездной, не затронуло предприятие.
сегодня в 13:50
  |  Происшествия

По словам очевидцев, ночью произошел пожар в районе села Долгодеревенское, рядом с Челябинским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». В соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как огонь распространился на большой территории. Запах гари от пожара, судя по комментариям к записи, был слышен даже в городе.

Как стало известно «Первому областному», на территории предприятия все спокойно. Никаких Ч П не происходило.

Информация о пожаре на Челябинском линейно производственном управлении полностью не соответствует действительности. Возгорание произошло не на территории управления, горела сухая трава. — прокомментировал Волков Денис Владимирович, начальник службы по связям с общественностью и СМИ «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Отметим, сведения о пожаре появились в соцсетях вечером накануне, 16 ноября, в группах социальной сети «ВКонтакте». По данным очевидцев, горело управление «Газпрома», однако, к счастью, эта информация не подтвердилась.

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