/ Ночной пожар не коснулся управления «Газпрома»

Пламя, бушевавшее возле Челябинской объездной, не затронуло предприятие.

По словам очевидцев, ночью произошел пожар в районе села Долгодеревенское, рядом с Челябинским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». В соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как огонь распространился на большой территории. Запах гари от пожара, судя по комментариям к записи, был слышен даже в городе.

Как стало известно «Первому областному», на территории предприятия все спокойно. Никаких Ч П не происходило.

Информация о пожаре на Челябинском линейно производственном управлении полностью не соответствует действительности. Возгорание произошло не на территории управления, горела сухая трава. — прокомментировал Волков Денис Владимирович, начальник службы по связям с общественностью и СМИ «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Отметим, сведения о пожаре появились в соцсетях вечером накануне, 16 ноября, в группах социальной сети «ВКонтакте». По данным очевидцев, горело управление «Газпрома», однако, к счастью, эта информация не подтвердилась.