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/ В Челябинской области полыхает управление «Газпрома». ВИДЕО

В Челябинской области полыхает управление «Газпрома». ВИДЕО

﻿Крупный пожар на Челябинской объездной сняли на камеру мобильного телефона очевидцы.
сегодня в 01:33
  |  Происшествия

В области, неподалеку от объездной дороги Челябинска, близость села Долгодеревенское, горит Челябинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Огромный пожар в управлении магистральных газопроводов сняли на видео очевидцы происшествия.

На кадрах записи видна огромная полоса пламени. Мимо нее проезжают автомобили, поэтому удается заметить, что общая площадь горения составляет около сотни (а может и больше) метров.

Видать, сам «Газпром» горит. И никто не тушит! — восклицает один из голосов на видео.

Почему, там вот что-то моргает. — отвечает ему другой.

И действительно, в какой-то момент на место ЧП (оно отмечено на карте, точкой поделился очевидец) подъезжают пожарные. Впрочем, сколько машин и людей отправлены к объятому пламенем управлению, и что стало причиной пожара — неизвестно.

Тем временем, пользователи социальных сетей, увидевшие кадры записи в группах социальной сети «ВКонтакте» отмечают, что запах гари доносится и до города. Некоторые неуместно шутят, другие — надеются, что в пожаре никто не пострадал.

Ну, теперь понятно, почему воняет горелым. — пишет в комментариях Кирилл Вайнер.

Надеюсь, хотя бы жертв нет. — ужасается Ирина Зима.

Отметим, сайт «Первый областной» следит за развитием событий. В ближайшее время мы постараемся узнать все подробности произошедшего. Новость дополняется.

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