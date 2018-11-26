/ Двое пенсионеров погибли в пожаре в Озерске

Инцидент произошел 25 ноября.

Двое пенсионеров погибли в пожаре в поселке Новогорный возле Озерска. Сообщение о возгорании появилось в СМИ, сегодня, 26 ноября, хотя сам пожар произошел в воскресенье утром.

По предварительной версии, произошло замыкание электропроводки, после чего и начался пожар. В огне погибло два человека, 89-летний мужчина и 61-летняя женщина. Сейчас по факту ЧП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, совсем недавно на улице Кирова в Озерске в результате пожара погибла 38-летняя жительница города.