/ Пожар чуть не уничтожил детский сад в Карталинском районе

Сотрудникам МЧС помогла пожарная сигнализация.

Пожар произошел в одном из детских садов в поселке Мичуринский Карталинского района рано утром, сегодня, 24 ноября. Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, вовремя сработала автоматическая сигнализация, после чего информацию о возгорании подтвердил сторож.

Прибывшие пожарные определили, что горение происходит в одной из групп на 1-ом этаже 2-этажного здания. Огонь распространялся по инфракрасным панелям потолка, и его распространение было остановлено на площади 72 кв. метра. Пожар был полностью ликвидирован в 08−46 час. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС региона.

На месте горения работали 8 человек и 2 единицы техники. Пострадавших в инциденте нет. Сейчас сотрудники ведомства выясняют точные причины и обстоятельства пожара. Отмечается, что в понедельник детский сад не будет работать. Кроме того, в этот день решится вопрос о дальнейшем функционировании объекта.