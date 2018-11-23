/ Балкон жилого дома загорелся на ЧТЗ

Из здания самостоятельно эвакуировались 8 человек.

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На одном из балконов дома № 15 по улице Первой пятилетки на ЧТЗ разгорелся пожар. Инцидент произошел сегодня утром, 23 ноября. Первые сообщения о возгорании появились в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях с места пожара отчетливо видно пламя, которое объяло перекрытие между балконом и комнатой. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области подтвердили факт возгорания, а также уточнили, что именно послужило причиной пожара.

Сообщение о возгорании поступило в 9:56. По предварительной версии, произошло возгорание бывших в употреблении вещей на балконе пятого этажа. В квартире, где горел балкон, никого не было. Из дома на улицу самостоятельно вышли восемь человек, среди них — один ребенок. Пожар был ликвидирован в 10:10. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сейчас на месте пожара проходит проливка конструкций. Кроме того, специалисты ведомства выясняют причины возгорания.