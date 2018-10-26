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/ Пьяного автомобилиста задержали саткинские полицейские

Пьяного автомобилиста задержали саткинские полицейские

Мужчина уже ранее был лишен прав.
сегодня в 14:41
  |  Происшествия

Полицейские Сатки задержали пьяного водителя. Сообщение о том, что по городу разъезжает нетрезвый мужчина на автомобиле «КИА» поступило сотрудникам ГИБДД от активиста движения «Гарант Авто».

При проверке водителя выяснилось, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе проверки по базам ГИБДД выяснилось, что данный водитель ранее уже привлекался к ответственности за вождение автомобиля в состоянии опьянения и был лишен правом управления транспортным средством. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД города Сатки.

В настоящее время в отношении автовладельца возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему избрана мера пресечения в виде подписке о не выезде.

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