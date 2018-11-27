/ Пьяный бесправник попал в два ДТП на угнанном авто и пытался убежать от инспекторов

Парню грозит уголовное наказание.

В алкогольном опьянении житель Магнитогорска нарушил закон и правила дорожного движения. 20-летний парень, раньше не привлекавшийся к уголовной ответственности, сел за руль «Киа Рио», которая ему не принадлежала, и поехал «собирать» другие автомобили и столбы. Водительского удостоверения у магнитогорца тоже не было. Приключения молодого человека прервали сотрудники ГИБДД: они заметили автомобиль, ориентировку на который ранее передали их коллеги. Сидевший за рулем манитогорец тоже увидел инспекторов и попытался убежать, но его задержали.

Так как у водителя не имелось при себе документов на транспортное средство, он был доставлен в отдел полиции «Ленинский» для дальнейшего разбирательства. Далее было выяснено, что транспортное средство было угнано. Собственник — девушка. — сообщил инспектор отдельного батальона ДПС УМВД России по городу Магнитогорску Михаил Жвыкин.

Парень находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уже возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», а также грозит дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.