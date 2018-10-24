/ Пьяный водитель протаранил остановку в Троицке

К счастью, обошлось без пострадавших.

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29-летний водитель на «Сузуки Культус» протаранил павильон на остановке «Спортшкола» в Троицке. Инцидент произошел в понедельник, 22 октября. Перед тем, как врезаться в магазин, японский автомобиль столкнулся с «Маздой 6». Как выяснилось позже, мужчина управлял машиной, будучи пьяным.

Водитель, управляя автомобилем «Сузуки Культус», находясь в состоянии алкогольного опьянение, двигаясь по улице Крахмалева, неправильно выбрал дистанцию, совершил столкновение с движущим автомобилем «Мазда 6». После столкновения «Сузуки» изменил траекторию движения и совершил наезд на торговый павильон. — рассказал сайту «Первый областной» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД РФ «Троицкий» Андрей Таушканов.

Момент, когда «Сузуки» врезалась в стену павильона, попал на камеры видеонаблюдения. Как можно заметить на кадрах записи, на остановке не было людей, поэтому никто не пострадал. Оказать помощь пострадавшему водителю тут же кинулись другие автомобилисты, однако мужчина попытался убежать, из-за чего поскользнулся, упал и пропал из поля зрения камеры наблюдения.

В результате ДТП водитель «Сузуки» получил травмы, мужчине назначено амбулаторное лечение.