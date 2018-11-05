Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.58 -0.07 74.99 +0.41
Челябинск
сейчас
 
-2 °C
завтра
 
-3 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Лжеполицейского задержали правоохранители Кыштыма

Лжеполицейского задержали правоохранители Кыштыма

Мужчина потребовал у потерпевшего 50 тысяч рублей.
сегодня в 12:26
  |  Происшествия

Полицейские Кыштыма задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Им оказался местный житель, который выдавал себя за полицейского. Он предложил помощь в возврате водительского удостоверения другому жителю Кыштыма, и потребовал за это 50 тысяч рублей.

Денежные средства были переданы якобы силовику, который позднее сообщил, что сумму необходимо увеличить. Не получив удостоверение и отказавшись заплатить за помощь еще определенную сумму денег, кыштымец обратился в полицию. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе главного управления МВД России по Челябинской области.

В ходе расследования выяснилось, что никакого отношения к правоохранительным органам он не имел. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь лжеполицейскому грозит до пяти лет лишения свободы.

Общество
«Резиновый» микроавтобус с иностранцами задержали на трассе полицейские
  
02.11.2018
«Резиновый» микроавтобус с иностранцами задержали на трассе полицейские
Общество
Подозреваемого в «минировании» здания Правительства задержали в Челябинске
02.11.2018
Подозреваемого в «минировании» здания Правительства задержали в Челябинске
Происшествия
Охотника на лосей задержали полицейские Верхнего Уфалея
31.10.2018
Охотника на лосей задержали полицейские Верхнего Уфалея
Происшествия
Пьяного автомобилиста задержали саткинские полицейские
26.10.2018
Пьяного автомобилиста задержали саткинские полицейские
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» завел блог на сайте КХЛ
сегодня в 13:26
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» завел блог на сайте КХЛ
Происшествия
Лжеполицейского задержали правоохранители Кыштыма
сегодня в 12:26
Лжеполицейского задержали правоохранители Кыштыма
Происшествия
ДТП с участием беременной женщины произошло в Ленинском районе
сегодня в 12:21
ДТП с участием беременной женщины произошло в Ленинском районе
Общество
10 миллиардов рублей потратили на ремонт дорог в Челябинской области
сегодня в 11:27
10 миллиардов рублей потратили на ремонт дорог в Челябинской области
Происшествия
В Магнитогорске разыскивают ушедшую из дома местную жительницу
сегодня в 11:23
В Магнитогорске разыскивают ушедшую из дома местную жительницу
Общество
Дождь со снегом возвращается на Южный Урал
сегодня в 07:33
Дождь со снегом возвращается на Южный Урал
ШОС и БРИКС
Работа в выходные даст войти в график при строительстве объектов к ШОС и БРИКС
вчера в 16:44
Работа в выходные даст войти в график при строительстве объектов к ШОС и БРИКС
Общество
Пользу кофе для сердца и крови объяснили ученые
вчера в 15:53
Пользу кофе для сердца и крови объяснили ученые
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6