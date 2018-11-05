/ Лжеполицейского задержали правоохранители Кыштыма

Мужчина потребовал у потерпевшего 50 тысяч рублей.

Полицейские Кыштыма задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Им оказался местный житель, который выдавал себя за полицейского. Он предложил помощь в возврате водительского удостоверения другому жителю Кыштыма, и потребовал за это 50 тысяч рублей.

Денежные средства были переданы якобы силовику, который позднее сообщил, что сумму необходимо увеличить. Не получив удостоверение и отказавшись заплатить за помощь еще определенную сумму денег, кыштымец обратился в полицию. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе главного управления МВД России по Челябинской области.

В ходе расследования выяснилось, что никакого отношения к правоохранительным органам он не имел. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь лжеполицейскому грозит до пяти лет лишения свободы.