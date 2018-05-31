/ Сильный ветер остановил поезд «Челябинск-Санкт-Петербург» на полпути

Проблемы возникли под Нижним Новгородом.

Доехать на поезде из Челябинска до Санкт-Петербурга оказалось непростой задачей 30 мая. Когда пассажирский состав двигался по Нижегородской области, на нескольких участках отключили напряжение. Сделали это из-за шквалистого ветра, неожиданного пришедшего в регион. 6 пригородным поездам и пассажирскому «Челябинск-Санкт-Петербург» пришлось остановиться.

6 пригородных поездов были задержаны на время от 1,5 до 2 часо, и пассажирский поезд № 145 «Челябинск — Санкт-Петербург» задержался на 2 часа. Скоростной поезд № 704 «Стриж» сообщением Москва — Нижний Новгород прибыл на станцию назначения с задержкой в 9 минут. — прокомментировали ситуацию сайту «Первый областной» в пресс-службе Горьковской железной дороги.

По данным синоптиков, отдельные порывы ветра в Нижегородской области достигали 28 метров в секунду.

Уже к вечеру 30 мая движение было возобновлено. Неполадки устранили.