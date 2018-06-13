/ Резкое усиление ветра прогнозируют в Челябинской области

На Южном Урале объявлены неблагоприятные метеоусловия.

Усиление ветра и осадки в виде дождя и града ожидаются в Челябинской области. Такую погоду прогнозируют уже на этот четверг, 14 июня.

По данным Челябинских синоптиков, на территории Челябинской области ночью местами, днем в большинстве районов небольшие дожди, в отдельных районах грозы, днем возможен град. Ветер 6−11 м/с, отдельные порывы ночью и днем 15−20 м/с. — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Чтобы ветер на застал врасплох, необходимо ограничить выход из зданий. Рекомендуется обратить внимание на меры пожарной безопасности. Лучше заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Кроме того, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.