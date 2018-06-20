/ Штормовой ветер возвращается на Южный Урал

Жителей региона в ближайшие дни ждут дожди и грозы.

Середина недели для жителей Челябинской области станет «ураганной». 21 июня поднимется ветер, он будет сопровождаться осадками. При такой погоде возможны повреждения уличных конструкций. Жителей региона просят быть внимательнее, находясь на улице.

21 июня на территории Челябинской области в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы, днем — с градом. Ветер юго-западный, западный 6−11 метров в секунду, при грозах порывы ночью 15−20 метров в секунду, днем 18−23. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Ранее сайт «Первый областной» размещал прогноз погоды на предстоящие дни. В соответствии с ним тепло придет на Южный Урал в конце недели. Ознакомиться с прогнозом можно здесь.