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/ Больше 17 миллионов заплатил челябинский бизнесмен ради поездки в Сан-Франциско

Больше 17 миллионов заплатил челябинский бизнесмен ради поездки в Сан-Франциско

На родине он продал бизнес, но оставил долги.
сегодня в 14:56
  |  Общество

Челябинец не смог выехать в США из-за крупных долгов. Мужчина уже несколько лет живет в Сан-Франциско, но последний визит в столицу Южного Урала принес ему немало проблем. Бизнесмену запретили выезд за рубеж на основании постановления судебного пристава-исполнителя. Виной тому — более 16 миллионов рублей задолженности. Они накопились за годы ведения бизнеса, от которого он избавился перед переездом.

У должника остались две элитные квартиры в центре. Их собирались арестовать, потому что бизнесмен отрицал наличие денег. При этом лишаться недвижимости он тоже не хотел, что и заставило южноуральца экстренно найти всю сумму. После этого встал вопрос о выплате исполнительского сбора.

Схема обсуждения этой ситуации немного изменилась: должник пригласил судебного пристава в суд по поводу уменьшения размера исполнительского сбора, на что судебный пристав, ответив согласием, предложил, пока суд да дело, все-таки арестовать одну из квартир и выставить ее на реализацию. Этот вариант вновь не очень понравился Л., поэтому он вынужден был согласиться на выплату всего размера исполнительского сбора. Более миллиона рублей были также внесены на депозитный счет отдела судебных приставов, после чего направлены в доходную часть федерального бюджета. — рассказали в УФССП по Челябинской области.

Оба исполнительных производства окончены фактическим исполнением. Мужчине открыли границы.

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