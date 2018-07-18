/ 7-летний мальчик пострадал в бассейне на берегу Смолино

Ребенка своевременно достали из воды спасатели.

Накануне 7-летнему ребенку потребовалась помощь во время отдыха с родителями на озере Смолино. Он травмировался во время купания в бассейне. После извлечения из воды его передали родителям.

17 июля на озере Смолино, в бассейне пляжа «Солнечный берег», мальчик ударился головой о горку. Ребенок был спасен силами матросов-спасателей. Медицинская помощь не потребовалась.

— сообщили сайту «Первый областной» в управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Помощь спасателей потребовалась и 22-летнему пловцу. Молодой человек отдыхал на пляже Шершневского водохранилища. Во время заплыва он не рассчитал свои силы и остановился в 20 метрах от берега. На берег его эвакуировали дежурившие на месте спасатели.