/ Стройка нового экопарка с бассейном и аттракционами продолжается в Челябинске

Объект возводят в Курчатовском районе.

Стройку нового экопарка презентовали губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Объект расположился на 62 гектарах между улицами Бейвеля, Хариса Юсупова, Молдавской и 40-летия Победы. Попасть внутрь можно со стороны улицы Молдавской, еще восемь выходов ведут к уже сложившимся основным пешеходным дорожкам, на которых выровняют поверхность, установят уличное освещение, лавочки и урны.

Проект очень интересный, он удачно вписывается в современную концепцию развития Челябинска, которую мы реализуем в областном центре к саммитам ШОС и БРИКС. Мы будем поддерживать его реализацию на условиях государственно-частного партнерства, при этом ключевыми задачами остаются минимизация ущерба для зеленых насаждений и организация должного ухода за ними. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По плану парк разделят на несколько зон. В зоне активного отдыха будет каток, хоккейная коробка, тренажерный зал на открытом воздухе, волейбольная и теннисная площадки, верёвочный парк. В зоне массовых мероприятий построят крытый концертный зал и танцплощадку. Дети смогу поиграть в песок и покататься на аттракционах. Отдельно предусмотрена зона водных развлечений с бассейном и территория тихого отдыха с беседками и кафе, места для пикников с мангальными площадками. Еще одна фишка парка — три освещаемых лыжных и велосипедных трасс.