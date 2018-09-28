Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.84 +0.08 77.04 -0.34
Челябинск
сейчас
 
+8 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Воду из озера Смолино перекачают в Курочкино

Воду из озера Смолино перекачают в Курочкино

Насосная станция уже заработала.
сегодня в 14:11
  |  Общество

Перекачка воды из озера Смолино в озеро Курочкино решит сразу две проблемы. С одной стороны, Смолино регулярно подтапливает Ленинский район Челябинска, с другой — Курочкино сильно обмелело и превратилось в болото.

Озеро Курочкино имеет искусственное происхождение. Когда-то здесь была угольная шахта, которая скачивала сюда подземную воду. После закрытия шахты и прекращения сброса воды прошло уже 5 лет, и озеро стало мелеть. Раньше Курочкино имело глубину около 5,5 метров, а сейчас оно потеряло больше половины своего объема. Береговая полоса расширилась более чем на 80 м.

Появились и другие проблемы: в воде увеличилась концентрация соли, из-за чего погибла рыба, а на оголенном дне отложена смесь угольной и породной пыли, которая негативно влияет на здоровье людей.

Угольная пыль во взвешенном состоянии влияет на органы дыхания, могут возникнуть серьезные легочные заболевания силикоз и антрокоз, которые не поддаются полному излечению. — рассказал сайту 1obl.ru начальник Старокамышинского территориального отдела администрации Копейского городского округа Челябинской области Сергей Самохвалов.

Озеро Курочкино — это зона отдыха, вокруг расположены базы, геронтологический центр, садоводческие товарищества. Люди, отдыхающие там, жалуются на обилие комаров в теплое время года.

Комаров стало намного больше, как всегда мешают отдыхать на улице и дома. Летом также мошки появляются. У меня ребенок был в многочисленных укусах, пришлось что-то придумывать, делать москитные сетки. — рассказал садовод Виталий Волобоев.

В Ленинском районе Челябинска, в свою очередь, есть проблема подтопления жилых частных домов из-за переполнения озера Смолино. Насосная станция не успевает откачивать лишнюю воду. Ситуация усугубляется во время проливных дождей. Жители жалуются на то, что вода затапливает погребы и портит напольные покрытия.

Год назад депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко предложил главе региона решение проблемы обмеления озера Курочкино — перекачку воды из Смолино. В настоящее время проведены работы по реконструкции и реанимации насосной станции. Сейчас она в рабочем состоянии.

Насосная станция «Сухомесово» восстановлена, ежедневно она качает 4−5 часов — это в среднем 5 тыс. кубометров воды (максимальная нагрузка рассчитана на круглосуточную работу). Трубопровод, который не эксплуатировался более 20 лет, пришлось практически полностью заменить. А это несколько километров подземной магистрали. Все исследования, в том числе ихтиологические, проведены успешно. Разрешения — гидрографические, топографические и другие — получены. — сообщил депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко.

В администрации Копейского городского округа отметили, что при самых хороших прогнозах на полное восстановление озера Курочкино может уйти 1,5−2 года. На проведение работ из регионального и муниципального бюджетов выделено 9,9 миллиона рублей.

Происшествия
Безжизненное тело ребенка достали из воды отдыхающие на Смолино
28.07.2018
Безжизненное тело ребенка достали из воды отдыхающие на Смолино
Происшествия
7-летний мальчик пострадал в бассейне на берегу Смолино
18.07.2018
7-летний мальчик пострадал в бассейне на берегу Смолино
Происшествия
Гранату на берегу Смолино обнаружили гуляющие челябинцы
07.05.2018
Гранату на берегу Смолино обнаружили гуляющие челябинцы
Происшествия
Семья с 3-летним ребенком едва не пострадала на пожаре в поселке Смолино
09.12.2017
Семья с 3-летним ребенком едва не пострадала на пожаре в поселке Смолино
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Политика
Новый глава Миасса уволил всех заместителей после своего избрания
сегодня в 17:08
Новый глава Миасса уволил всех заместителей после своего избрания
Общество
Обстрелявшего маршрутку копейчанина отпустили под подписку о невыезде. Видео
  
сегодня в 16:15
Обстрелявшего маршрутку копейчанина отпустили под подписку о невыезде. Видео
Общество
Юные челябинские модели выиграли фэшн-битву в Милане
сегодня в 15:52
Юные челябинские модели выиграли фэшн-битву в Милане
Общество
Единый номер для вызова экстренных служб заработает в Челябинской области
сегодня в 14:28
Единый номер для вызова экстренных служб заработает в Челябинской области
Общество
Тренера, предлагавшего стероиды, повязала полиция
  
сегодня в 14:21
Тренера, предлагавшего стероиды, повязала полиция
Общество
Воду из озера Смолино перекачают в Курочкино
сегодня в 14:11
Воду из озера Смолино перекачают в Курочкино
Общество
Болельщик сделал предложение девушке на матче «Трактора»
  
сегодня в 13:08
Болельщик сделал предложение девушке на матче «Трактора»
Происшествия
Школьник попал под колеса иномарки в Магнитогорске
сегодня в 13:01
Школьник попал под колеса иномарки в Магнитогорске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6