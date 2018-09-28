/ Воду из озера Смолино перекачают в Курочкино

Насосная станция уже заработала.

Перекачка воды из озера Смолино в озеро Курочкино решит сразу две проблемы. С одной стороны, Смолино регулярно подтапливает Ленинский район Челябинска, с другой — Курочкино сильно обмелело и превратилось в болото.

Озеро Курочкино имеет искусственное происхождение. Когда-то здесь была угольная шахта, которая скачивала сюда подземную воду. После закрытия шахты и прекращения сброса воды прошло уже 5 лет, и озеро стало мелеть. Раньше Курочкино имело глубину около 5,5 метров, а сейчас оно потеряло больше половины своего объема. Береговая полоса расширилась более чем на 80 м.

Появились и другие проблемы: в воде увеличилась концентрация соли, из-за чего погибла рыба, а на оголенном дне отложена смесь угольной и породной пыли, которая негативно влияет на здоровье людей.

Угольная пыль во взвешенном состоянии влияет на органы дыхания, могут возникнуть серьезные легочные заболевания силикоз и антрокоз, которые не поддаются полному излечению. — рассказал сайту 1obl.ru начальник Старокамышинского территориального отдела администрации Копейского городского округа Челябинской области Сергей Самохвалов.

Озеро Курочкино — это зона отдыха, вокруг расположены базы, геронтологический центр, садоводческие товарищества. Люди, отдыхающие там, жалуются на обилие комаров в теплое время года.

Комаров стало намного больше, как всегда мешают отдыхать на улице и дома. Летом также мошки появляются. У меня ребенок был в многочисленных укусах, пришлось что-то придумывать, делать москитные сетки. — рассказал садовод Виталий Волобоев.

В Ленинском районе Челябинска, в свою очередь, есть проблема подтопления жилых частных домов из-за переполнения озера Смолино. Насосная станция не успевает откачивать лишнюю воду. Ситуация усугубляется во время проливных дождей. Жители жалуются на то, что вода затапливает погребы и портит напольные покрытия.

Год назад депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко предложил главе региона решение проблемы обмеления озера Курочкино — перекачку воды из Смолино. В настоящее время проведены работы по реконструкции и реанимации насосной станции. Сейчас она в рабочем состоянии.

Насосная станция «Сухомесово» восстановлена, ежедневно она качает 4−5 часов — это в среднем 5 тыс. кубометров воды (максимальная нагрузка рассчитана на круглосуточную работу). Трубопровод, который не эксплуатировался более 20 лет, пришлось практически полностью заменить. А это несколько километров подземной магистрали. Все исследования, в том числе ихтиологические, проведены успешно. Разрешения — гидрографические, топографические и другие — получены. — сообщил депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко.

В администрации Копейского городского округа отметили, что при самых хороших прогнозах на полное восстановление озера Курочкино может уйти 1,5−2 года. На проведение работ из регионального и муниципального бюджетов выделено 9,9 миллиона рублей.