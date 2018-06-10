/ 16-летний челябинец находится в коме после прогулки у бассейна на курорте Турции

Страховка может не покрыть выставленный больницей счет.

На турецком курорте произошла трагедия с юным жителем Челябинска. 16-летний Артем Гузов прилетел на отдых с дедушкой и бабушкой. В тот же день отпросился у них погулять, а в номер не вернулся. Как выяснилось позже, мальчика нашли без сознания и забрали в реанимационное отделение местной клиники. Что случилось с Артемом, неизвестно. Родные знают лишь, что мальчика в таком состоянии вытащил из бассейна на территории отеля постоялец. Как говорят в отеле, камер, которые бы записали произошедшее, нет.

Мой сын утонул на отдыхе в Турции. Его пытаются спасти, сейчас он находится в коме. Мои родители находятся с ним в госпитале. Нас предупредили, что страховка может не покрыть расходы. Содержание в реанимации обходится в 2000 евро в сутки. Это лучшая больница Турции, отсюда такие цены. — пояснила сайту «Первый областной» мама пострадавшего на курорте челябинца Евгения Лешина.

Семья Артема не знает, сколько точно денег им понадобится. Однако мальчик все еще не пришел в себя, и врачи пока не дают никаких. Срок его пребывания в больнице неизвестен. Поэтому родные Артема уже сейчас просят о финансовой поддержке.

Номер счета карты Газпромбанка 4874 1563 6541 2613 — EVGENIIA LESHINA.

Номер счёта карты Сбербанка 4276 7202 5617 8957 — Евгения Сергеевна Лёшина.

Номер телефона: 89 823 283 802