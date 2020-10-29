В Челябинске похоронили младенца, мать которого сбросила тело сына в реку Миасс

Деньги на все необходимое пожертвовали жители региона.

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В Челябинске простились с ребенком, тело которого нашли в реке Миасс. Похороны прошли в среду, 28 октября.

У могилы семимесячного мальчика много цветов, венков и детских игрушек. Прощание и организацию похорон взяла на себя девушка, знакомая с семьей. Был организован сбор средств, чтобы приобрести все необходимое.

«Если честно, думали, народу будет в 20 раз больше. Но главное, что большинство не прошли мимо и помогли как могли: кто присутствием, кто поддержкой, кто деньгами. Я даже не ожидала, что столько добрых сердец. От них мы специально заказали венок», — рассказала девушка в соцсети.

Напомним, 22 октября 24-летняя жительница челябинска обратилась в полицию с заявлением о похищении ребенка. Она заявила, что сына украли, но позже призналась, что мальчик умер дома, а его тело она сбросила в реку Миасс.

По подозрению в убийстве мать семимесячного младенца и ее 29-летний сожитель были задержаны. Тело мальчика достали из воды. По версии следствия, ребенок скончался от множественных ударов в область головы.

Добавим, что также расследуется еще одно уголовное дело. За бездействие и недолжное осуществление надзора за неблагополучной семьей по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») ответят должностные лица органов соцзащиты.