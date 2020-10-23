Тело похищенного в Металлургическом районе младенца сбросили в реку Миасс

На допросе родители признались, что нападение было инсценировано.

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Тело семимесячного ребенка, которого разыскивали сотрудники полиции, было выброшено в реку Миасс. Женщина, заявившая о пропаже, созналась, что малыша у нее никто не похищал. По ее словам, младенец скончался от заболевания. Для того чтобы избежать последствий, родители выбросили тело ребенка в реку Миасс, после чего приняли решение инсценировать похищение малыша.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека“)», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Отметим, что в настоящее время ведутся поиски тела, а также необходимые следственные действия.