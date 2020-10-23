Первые 5 месяцев жизни младенец, тело которого мать сбросила в Миасс, провел в доме малютки

Однако на учете родители все-таки не состояли.

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В Челябинске продолжается расследование уголовного дела о смерти семимесячного младенца, тело которого сегодня, 23 октября, было найдено в реке Миасс. Стало известно, что ранее мальчика забирали у матери.

По данным регионального минсоца, о том, что семья «трудная», было известно. Однако на учете в органах соцзащиты она не состояла, а мать ребенка не пользовалась мерами социальной поддержки, поэтому сведений о ней на данный момент мало. Соответственно, и индивидуальной работы с молодой матерью не проводилось. Факт того, что ребенка у нее забирали, подтвердился. Мальчика вернули в семью в сентябре.

«Когда малышу было семь дней, был составлен акт о помещении ребенка в лечебное учреждение. Это делали уполномоченные органы в связи с тем, что по месту жительства законный представитель находился в состоянии опьянения», — сообщила сайту «Первый областной» министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Также она сказала, что это был признак так называемого социального неблагополучия и первый сигнал о том, что семью необходимо поставить на учет, начать с ней работу. Однако полноценной реабилитации после возвращения мальчика домой не проводилось.

Вернули младенца на основании формальных фактов: наличие санитарных условий, кроватки, еды. Кроме того, мать устроилась на работу. Добавим, что постоянного места регистрации у семьи не было, в Челябинске они проживали недолгое время.

Напомним, мертвого младенца обнаружили в реке Миасс. Накануне его мать сообщила в полицию о том, что сына похитили. Позже она призналась, что ребенок умер сам, а она решила избавиться от тела таким образом.

«Мать и сожитель придумали историю с похищением ребенка. Он умер 18 числа, и они его скинули в Миасс 19 октября», — сообщил сайту «Первый областной» собственный источник в правоохранительных органах.

Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, точные причины смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.