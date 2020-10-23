В Челябинске найдено тело младенца, родители которого инсценировали его похищение

Причину смерти ребенка установят эксперты.

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В Челябинске завершены поиски семимесячного младенца, родители которого пытались разыграть его похищение. Тело малыша извлекли из реки Миасс.

«Тело найдено, направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти», — прокомментировал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По факту смерти ребенка расследуется уголовное дело об убийстве. О пропаже малыша накануне, 22 октября, заявила его мать. Женщина рассказала, что младенца у нее похитили в Металлургическом районе. Однако позже сама призналась, что ребенок умер и, чтобы скрыть произошедшее, она вместе с сожителем выкинула тело в реку Миасс.