Семья, выбросившая тело младенца в реку Миасс, состоит на учете

Прокуратура проверит работу органов опеки и системы профилактики.

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В Челябинске в связи с возбуждением уголовного дела об убийстве семимесячного младенца региональная прокуратура организует проверку. Специалисты ведомства дадут оценку работе с семьей, где накануне заявили о похищении ребенка.

«Установлено, что семья неблагополучная, состоит на учете в уполномоченных органах. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению органами системы профилактики требований закона о защите прав ребенка, полноте проведенной работы с семьей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, в четверг, 22 октября, мать малыша заявила, что его похитили. Женщина рассказала, что в темное время суток шла по улице, потеряла сознание, а очнулась уже без ребенка, телефона, ключей и кошелька. Младенца принялись искать волонтеры и полицейские. Позже мать призналась, что малыш умер от болезни. Родители решили избавиться от тела и сбросили его в реку Миасс, а похищение инсценировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Ведется расследование.