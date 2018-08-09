/ «Как же тебя не хватает!». Погибшую в крупном ДТП под Магнитогорском проводили в последний путь

Виновник происшествия был пьян.

Накануне простились с девушкой, жизнь которой оборвалась на трассе в Агаповском районе. Погибшую похоронили в Магнитогорске. У нее остались муж и сын. 4-летний малыш, который также находился в «Пежо» в момент столкновения, сейчас в детской больнице города.

Любимая, как ты там? Я вот не могу вообще, с ума схожу, переживаю, плачу и представить не могу, что тебя похоронили уже. Зайка, что же произошло? Как же мне тебя не хватает! Я не могу без тебя. Почему, когда у нас все стало хорошо, произошло такое горе. Так хочется к тебе подойти и обнять. Зачем нас разлучили ну зачем. Прости меня, зая, прости, я не знаю, что делать теперь. — сокрушается муж погибшей женщины Виктор Запускалов.

Виновника аварии отправили в СИЗО. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что молодой водитель сел за руль ВАЗа пьяным. Это же подтверждают слова очевидцев, которые рассказывают о «дикой» езде за некоторое время до трагедии.

Судом Агаповского района по ходатайству следователя Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, авария произошла 5 августа под Магнитогорском. Водитель ВАЗа вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Пежо 207», в котором ехала молодая семья. Погибли три человека — два пассажира отечественной легковушки и один человек из иномарки. Еще трое госпитализированы в больницы Магнитогорска.