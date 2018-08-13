/ Семья из Челябинска погибла в массовом ДТП в центральном Казахстане

В аварии выжила 15-летняя девочка.

Жизнь шести человек, в том числе семьи из Челябинска, унесла страшная авария в центральном Казахстане. На автодороге Караганда-Балхаш столкнулись микроавтобус и легковушка. Челябинка Оксана Бухарова, ее сожитель Игорь Шульц, дочь и еще два пассажира ехали в одном авто. Они забирали 15-летнюю Владиславу из Алматы и направлялись домой на автомобиле «Лексус ЕС-300». Все, кто был в салоне машины погибли, выжила только девочка. Во встречном авто в результате аварии скончались водитель и пассажир.

В результате ДТП водитель автомашины «Лексус ЕС-300» и его трое пассажиров, а также водитель автомашины «Ниссан Жук» и его пассажир от полученных травм скончались на месте. Два пассажира «Ниссан Жук» с различными травмами госпитализированы. — сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Тела погибших челябинцев скоро доставят в Россию, а выжившей в аварии Владиславе предстоит сложная операция в Алматы. У девочки сломана челюсть и раздроблен нос.

Девочке, в одночасье оставшейся без родителей, нужна финансовая помощь. Деньги пойдут на похороны и на медицинские расходы для ребенка. Контактный номер по всем вопросам — 8 (932)230−3515 Александра Лыкова.