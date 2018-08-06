/ Три человека погибли в столкновении ВАЗа и «Пежо» под Магнитогорском

Два взрослых водителя и 4-летний пассажир попали в больницу.

Накануне вечером в Агаповском районе Челябинской области ДТП унесло жизни троих людей. Авария произошла на 6 километре автодороги Магнитогорск — поселок Желтинский. Отечественная легковушка влетела во встречную иномарку.

В воскресный вечер на дороге было много автомобилей. Один из водителей рассказал об обстоятельствах, предшествующих ДТП.

ВАЗ ехал впереди нас с открытыми дверьми, виляли из стороны в сторону. Мы еще подумали, что пьяные. Потом они остановились около заправки Буранный, мы их обогнали, а через 15 минут попали в аварию. — рассказали сайту «Первый областной» очевидцы.

Сотрудники областного ГИБДД установили предварительную схему аварии.

21-летний водитель ВАЗ-2114, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем «Пежо» 207, которым управлял мужчина 1996 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Дорожное происшествие унесло жизни троих пассажиров ВАЗа — женщины 37 и 22 лет, а также неустановленный мужчина 35−40 лет. Еще трое госпитализированы. В больницу доставлены водители 21 и 22 лет, маленький пассажир 4 лет.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются причины и обстоятельства аварии.