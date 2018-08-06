Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.45 +0.31 73.47 +0.05
Челябинск
сейчас
 
+27 °C
завтра
 
+25 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 07:22
Участники проекта «Лица» приступают к своим первым телеиспытаниям
Их успехи можно будет оценить в программе «Время новостей».
/ Три человека погибли в столкновении ВАЗа и «Пежо» под Магнитогорском

Три человека погибли в столкновении ВАЗа и «Пежо» под Магнитогорском

Два взрослых водителя и 4-летний пассажир попали в больницу.
сегодня в 10:28
  |  Происшествия

Накануне вечером в Агаповском районе Челябинской области ДТП унесло жизни троих людей. Авария произошла на 6 километре автодороги Магнитогорск — поселок Желтинский. Отечественная легковушка влетела во встречную иномарку.

В воскресный вечер на дороге было много автомобилей. Один из водителей рассказал об обстоятельствах, предшествующих ДТП.

ВАЗ ехал впереди нас с открытыми дверьми, виляли из стороны в сторону. Мы еще подумали, что пьяные. Потом они остановились около заправки Буранный, мы их обогнали, а через 15 минут попали в аварию. — рассказали сайту «Первый областной» очевидцы.

Сотрудники областного ГИБДД установили предварительную схему аварии.

21-летний водитель ВАЗ-2114, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем «Пежо» 207, которым управлял мужчина 1996 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Дорожное происшествие унесло жизни троих пассажиров ВАЗа — женщины 37 и 22 лет, а также неустановленный мужчина 35−40 лет. Еще трое госпитализированы. В больницу доставлены водители 21 и 22 лет, маленький пассажир 4 лет.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Происшествия
Тройное ДТП под Чебаркулем спровоцировал любитель быстрой езды
02.08.2018
Тройное ДТП под Чебаркулем спровоцировал любитель быстрой езды
Происшествия
Потерявший в ДТП под Саратовом отца и сестру мальчик вышел из комы
02.08.2018
Потерявший в ДТП под Саратовом отца и сестру мальчик вышел из комы
Происшествия
Пассажирке маршрутки в Челябинске выбило зубы во время ДТП
29.07.2018
Пассажирке маршрутки в Челябинске выбило зубы во время ДТП
Происшествия
Отец и дочь из Челябинска погибли в крупном ДТП в Саратовской области
28.07.2018
Отец и дочь из Челябинска погибли в крупном ДТП в Саратовской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Победившие рак южноуральцы привезли связку медалей со спортивных игр
сегодня в 14:33
Победившие рак южноуральцы привезли связку медалей со спортивных игр
Общество
Злоумышленников, укравших кабель для электротранспорта, нашла полиция
сегодня в 14:11
Злоумышленников, укравших кабель для электротранспорта, нашла полиция
Общество
Экстремальный аттракцион протянется над челябинской Кировкой
сегодня в 14:07
Экстремальный аттракцион протянется над челябинской Кировкой
Общество
Евгений Кузнецов и Стас Ярушин узнали, «Где логика?»
сегодня в 14:02
Евгений Кузнецов и Стас Ярушин узнали, «Где логика?»
Спорт
«Все когда-то заканчивается». Личный тренер «Крашера» проанализировал бой против Альвареса
сегодня в 12:44
«Все когда-то заканчивается». Личный тренер «Крашера» проанализировал бой против Альвареса
Общество
Разрушенный памятник Сталину нашли в кусинском пруду
  
сегодня в 12:24
Разрушенный памятник Сталину нашли в кусинском пруду
Общество
79 домов в Челябинске останутся без воды на две недели
сегодня в 11:10
79 домов в Челябинске останутся без воды на две недели
Общество
Сутки без воды проведут жители Центрального района
сегодня в 11:02
Сутки без воды проведут жители Центрального района
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6