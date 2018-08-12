/ Нетрезвый мотоциклист протаранил машину ДПС и уехал в больницу

Водитель отказывался затормозить по требованию ГИБДД.

В Миассе водитель мотоцикла попал в больницу после сопротивления сотрудникам ГИБДД. Мужчина упорно отказывался останавливаться по просьбе инспекторов. Он привлек внимание тем, что на его транспортном средстве не было номеров. Не слыша обращений к нему от наряда ДПС, мужчина продолжал путь. Тогда сотрудники ГИБДД обратились к коллегам, патрулирующим улицы неподалеку. Те перекрыли движение автомобилем, проблесковые маячки которого были включены.

Проигнорировав повторные требования об остановке транспортного средства, водитель мотоцикла совершил столкновение со служебным автотранспортом ГИБДД, в результате чего получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение Миасса. Благодаря грамотным действиям стражей порядка удалось избежать дорожно-транспортных происшествий с участием гражданского населения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Уже установлено, что водителю мотоцикла 27 лет. Он сел за руль в нетрезвом виде. Кроме того, у мужчины не оказалось водительского удостоверения.