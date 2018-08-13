/ Утренняя авария унесла жизнь 52-летнего водителя на «трассе смерти»

Большегруз перевернулся от удара с иномаркой.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 13 августа, на участке трассы М-5 в Ашинском районе произошла смертельная авария. Там около 8 часов утра «Тойота Авенсис» врезалась во встречный грузовик «Фредлайнер». Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают, что привело к выезду иномарки на «встречку». Жертвами аварии стали два человека, находившиеся в легковом автомобиле.

В результате дорожно-транспортного происшествия 52-летний водитель «Тойоты» погиб, пассажир Тойоты — 35-летняя женщина, получила ранения. В настоящий момент сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. — рассказала сайту «Первый областной» инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Ирина Аркадьева.

Последсвтия дорожно-транспортного происшествия попали на видео. На кадрах видно, что упавшая фура перегородила правую полосу, а иномарка улетела в кювет.

Отметим, что сейчас на данном участке действует реверсивное движение, скорость автомобильного потока снизилась. Сотрудники экстренных ведомств устраняют последствия ДТП.