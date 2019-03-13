/ Пенсионерка, погибшая от сосульки в Симе, спасла школьницу

Женщина услышала падение глыбы и оттолкнула девочку.

Сайту «Первый областной» стали известны новые подробности инцидента, который произошел вчера, 12 марта, в Симе, где из-за падения ледяной глыбы погибла 61-летняя местная жительница. По информации очевидцев, женщина оттолкнула девочку, которая стояла под льдиной.

Оказывается, она спасла девочку-школьницу, оттолкнула ее, а сама погибла

— рассказал сайту «Первый областной» очевидец происшествия.

Напомним, инцидент с падением сосульки на пенсионерку произошел вчера, 12 марта, в Симе в дневное время. Льдина сошла с крыши дома № 8 по улице Кирова. Пострадавшая от падения ледяной глыбы женщина погибла на месте. На данный момент все обстоятельства дела выясняет следственный комитет.