Челябинцы показали автоматическую систему удаления сосулек

Наледь можно убрать с помощью приложения в телефоне.

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Челябинские разработчики тестируют новую систему для борьбы с сосульками. Опасные ледяные наросты планируется удалять с помощью нагревающегося модуля. Специальный элемент расположен по периметру крыши. Когда он нагревается, сосульки подтаивают у основания и сами собой падают вниз. Если же модуль не отключать, то вместо сосулек с крыши будет стекать талая вода. Разработка системы идёт уже более двух лет, и в 2020 году создатели модуля по удалению сосулек планируют завершить свою работу.

«Готовую систему будем внедрять. Планируем предлагать её коммунальным службам и государственным учреждениям», — рассказывает директор компании «ПСО-Проджект» Игорь Панасюк.

Для управления модулем создано специальное программное обеспечение. Включать модуль и бороться с сосульками можно будет через приложение в телефоне.