Коммунальщики сбивают сосульки с домов Челябинска после оттепели

Особую опасность в этот период представляют шиферные крыши.

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Житель Челябинска Даниил Ковалев рассказывает, что всегда смотрит наверх, чтобы избежать чрезвычайной ситуации. Мужчина опасается, что с крыши на него может обвалиться снег или упасть сосулька.

«Я не знаю, кому нравится, когда над головой висят глыбы изо льда. Конечно, хорошо, что их сбивают, они очень опасны», — говорит мужчина.

Аномально теплая для уральской зимы погода поспособствовала тому, что снежные «шапки» на крышах домов обледенели. В случае, если одна из них отойдет и свалится вниз, могут сильно пострадать люди. Рабочие по эксплуатации зданий механическим способом производят дробление ледяных глыб с помощью кирки и молотка.

«Есть определенные графики, после перепада температур производится механическая очистка шиферной кровли, поскольку вода замерзает, замораживается ливневая канализация, что может привести к протечке», — объясняет главный инженер одной из управляющих компаний Челябинска Дмитрий Возний.

Утром бригады из трех человек получают списки адресов и отправляются на автогидроподъемнике на очистку крыш от глыб и сосулек. В день рабочим удается обслужить по 15-20 домов. Специалисты отмечают, что в этом году трудиться легче, потому что наледи и снега значительно меньше.