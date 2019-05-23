/ Работник ЧМК погиб в цехе, задев электрический кабель

Тело мужчины обнаружили утром.

ЧП произошло на территории ЧМК. В одном из цехов челябинского комбината обнаружили тело водителя вагонеток. Коллеги увидели его вечером 21 мая. По предварительной информации, мужчина головой задел электрический кабель, находившийся под напряжением. Работник ЧМК получил смертельную травму и погиб на месте.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

21 мая в 22:50 в одном из цехов ООО «Мечел-Материалы» был обнаружен машинист вагоноопрокидывателя без признаков жизни. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего.— добавили в пресс-службе ПАО «Мечел».

