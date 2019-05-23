Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.42 -0.12 71.84 -0.13
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Работник ЧМК погиб в цехе, задев электрический кабель

Работник ЧМК погиб в цехе, задев электрический кабель

Тело мужчины обнаружили утром.
сегодня в 12:29
  |  Происшествия

ЧП произошло на территории ЧМК. В одном из цехов челябинского комбината обнаружили тело водителя вагонеток. Коллеги увидели его вечером 21 мая. По предварительной информации, мужчина головой задел электрический кабель, находившийся под напряжением. Работник ЧМК получил смертельную травму и погиб на месте.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

21 мая в 22:50 в одном из цехов ООО «Мечел-Материалы» был обнаружен машинист вагоноопрокидывателя  без признаков жизни. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего.— добавили в пресс-службе ПАО «Мечел».

Происшествия
Несколько человек погибло в ДТП в Челябинской области
21.05.2019
Несколько человек погибло в ДТП в Челябинской области
Происшествия
Командира подразделения, в котором погиб срочник из Магнитогорска, подозревают в избиении
30.04.2019
Командира подразделения, в котором погиб срочник из Магнитогорска, подозревают в избиении
Происшествия
Уроженец Челябинска погиб в Сирии
26.03.2019
Уроженец Челябинска погиб в Сирии
Происшествия
Пенсионерка, погибшая от сосульки в Симе, спасла школьницу
13.03.2019
Пенсионерка, погибшая от сосульки в Симе, спасла школьницу
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Анна Чехова
13:38, 23.05.2019
Соболезную..

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Челябинские выпускники отмечают «последний звонок»
сегодня в 17:36
Челябинские выпускники отмечают «последний звонок»
Общество
Жители Челябинска обнаружили на берегу Миасса мертвую рыбу
сегодня в 17:17
Жители Челябинска обнаружили на берегу Миасса мертвую рыбу
Общество
Магазины оставили алкоголь в свободном доступе во время последних звонков
сегодня в 17:04
Магазины оставили алкоголь в свободном доступе во время последних звонков
Общество
На Челябинскую область надвигаются грозы, сильные ливни и крупный град
сегодня в 17:02
На Челябинскую область надвигаются грозы, сильные ливни и крупный град
Происшествия
В Челябинске задержали скрывающегося застройщика Серебрянского
сегодня в 16:49
В Челябинске задержали скрывающегося застройщика Серебрянского
Политика
«Единая Россия» проведет праймериз в эти выходные
сегодня в 16:35
«Единая Россия» проведет праймериз в эти выходные
Происшествия
Дебошир оскорблял экипаж рейса из Антальи в Челябинск
сегодня в 16:17
Дебошир оскорблял экипаж рейса из Антальи в Челябинск
Общество
Первых экстренных пациентов доставили в больницы Челябинской области санавиацией
сегодня в 16:14
Первых экстренных пациентов доставили в больницы Челябинской области санавиацией
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6