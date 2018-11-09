/ «Нива» врезалась в дерево на территории Саткинского района

Водитель автомобиля не справился с управлением.

В Саткинском районе 60-летний водитель «Нивы» въехал в дерево. Происшествие случилось на 18-м километре дороги Сатка — Сибирика — Ср. Калаза. Мужчина выбрал неправильную скорость и не справился с управлением машины.

В результате чего машина совершила съезд с дороги в правый кювет по ходу движения, с последующим наездом на дерево. В результате ДТП, пассажир, женщина 45 лет, получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, что вчера, 7 ноября, Госавтоинспекция региона сообщила о переходе на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий на территории Челябинской области. Кроме того, в эти выходные ожидается понижение температуры воздуха до -22 градусов.