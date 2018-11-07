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/ ДТП с «Волгой» унесло жизнь жителя Кыштыма

ДТП с «Волгой» унесло жизнь жителя Кыштыма

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
сегодня в 15:15
  |  Происшествия

В Кыштыме 48-летний водитель «Волги» сбил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Челябинской области. Инцидент произошел накануне, 6 ноября, в 6 часов вечера.

Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ 3 111 000, совершил наезд на неустановленного пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. — сообщили сайту «Первый областной» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинской области.

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, только за эти сутки на территории Челябинской области произошло 15 происшествий, в которых погибло 4 человека, и пострадали еще 11.

Уважаемые пешеходы! Призываем Вас быть внимательными при переходе проезжей части. В темное время суток водитель может вас не заметить. Подойдя к дороге, остановитесь, обозначьте свое намерение перейти проезжую часть, дайте время водителю вас увидеть и затормозить. Для своей безопасности используйте в темное время суток светоотражающие элементы в своей одежде.

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