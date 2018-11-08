/ ГАИ Челябинска переходит на усиленный режим работы

Изменения связаны с ухудшением погоды.

Госавтоинспекция Челябинска переходит на усиленный режим работы из-за грядущего ухудшения погодных условий в регионе. Об изменениях в режиме работы надзорного органа сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД южноуральской столицы.

На улицах города будут дежурить дополнительные экипажи ДПС, которые будут сопровождать снегоуборочную технику для беспрепятственной работе по очистке дорог от осадков. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска.

Также сотрудники ГАИ напомнили участникам дорожного движения об опасности передвижения в неблагоприятных погодных условиях. Водителям стоить помнить о том, что тормозной путь машины увеличивается из-за образования наледи, а значит необходимо снизить скорость при пересечении пешеходных переходов. Пешеходам же, во избежание происшествий, рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами.