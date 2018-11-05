/ ДТП с участием беременной женщины произошло в Ленинском районе

«Тойота» врезалась в столб возле одной из заправок.

Беременная женщина повредила руку во время ДТП в Ленинском районе. Инцидент произошел вчера, 4 ноября, в дневное время. О происшествии написал один из его участников в группе «Регион-74» «Вконтакте».

Я на своем автомобиле «Тойота bb» двигался по правой полосе в прямом направлении от ул. Трубников в сторону машиностроителей. Приближаясь к дому 35, со среднего ряда начал перестраиваться в правый ряд автомобиль «Форд Куга». Мне пришлось аварийно тормозить и уходить от столкновения, вследствие чего я врезался в столб. — рассказал автор поста Гия Сохадзе.

На фотографии с места аварии видно, что у «Тойоты» от удара в столб повредился левый бампер. Мужчина утверждает, что водитель «Форда» представился сотрудником полиции, а также просит неравнодушных челябинцев и очевидцев ДТП предоставить любую информацию о происшествии. В ГУ МВД России по Челябинской области отметили, что по изложенной информации будет проведена проверка и установлены все обстоятельства произошедшего.