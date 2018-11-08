/ Пожилой автовладелец стал виновником тройного ДТП в Миассе

Авария попала на запись камеры наблюдения.

81-летний водитель «Тойота Королла» спровоцировал тройное ДТП в Миассе. Инцидент произошел вчера, 7 ноября, в дневное время, на проспекте Октября, и попал на камеры видеонаблюдения. По заявлению отделения пропаганды ГИБДД пожилой автолюбитель поворачивал налево, и создал помеху едущему по прямой водителю «Тойоты Старлет».

После чего отделившиеся части кузова «Тойота старлет» нанесли механические повреждения автомобилю «Датсун», под управлением водителя мужчины 1991 г. р. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинской области.

Отметим, в результате происшествия пострадало 3 человека. Водитель «Тойоты старлет» был госпитализирован, а водитель «Короллы» и его 80-летняя пассажирка получили незначительные повреждения.